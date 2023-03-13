Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan sert çıktı, ortalık karıştı! "2010 yılında kalmışsınız..."

Sosyal medya fenomeni Oben Alkan, eşi Bora Akkaş ile beraber sosyal medyada eğlenceli yemek tarifleri paylaşıyor. Çocuk beklediklerini açıklayan çift oldukça ilgi görüyor. Tiramisu tarifini paylaşan fenomen, bir takipçisinin yorumu üzerine sinirlendi. Yaptığı sert çıkışla gündem oldu.

"1 KİŞİNİN 10 AYRI FAKE HESABINDAN..."

Oben Alkan üst üste kötü yorum yazan bir takipçisine,

"1 kişinin 10 ayrı fake hesabından yapmış olduğunu tahmin ettiğim bu agresif yorumların hangi birine nerden tutup cevap versem acaba. Deneyelim… Herkes bana istediğini söyleyebilir ama ben bi şey söyleyince küstah. İnternetin 2010 yılında kalmışsınız, hala nefret etmeyi, burnu kalkık davranmayı ‘havalı’ sanıyorsunuz.

Ama bunu kendi adınızla yapamayacak kadar da korkaksınız. @egebenimevim ile bir tatsızlığım olmamış ki olayı deve yapıyorsunuz? Siz bayılıyorsuz insan taşlamaya, benim de en nefret ettiğim insan tipi. Uzmanlığınız, yeterliliğiniz olmayan konularda hassas döneminde bir insana tavsiye veremezsiniz, siz doktor değilsiniz. Ha bu arada ben şefim o yüzden isterseniz tarif vermeme laf edin" cevabını verdi.

"5 KÜÇÜK BARNAKCIK..."

Oben Alkan, geçtiğimiz hafta bir hamilelik fotoğrafı paylaşmıştı. Fotoğrafa ünlü isimlerden adeta yorum yağdı. Alkan foroğrafa, 'Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık' notunu düştü.

Anne&baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin fotoğrafına Bartu Küçükçağlayan, Hazal Kaya ve Melikşah Altuntaş gibi isimlerden yorumlar geldi.





