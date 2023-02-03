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Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

03.02.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Türkmen ile evliliği kısa süren oyuncu Bora Akkaş uzun süredir fenomen Oben Alkan ile birlikteydi. Bora Akkaş ve Oben Alkan çıktıkları tatilde evlendi.

Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

‘Fatih Harbiye’, ‘Hayatımın Aşkı’, ‘Kanatsız Kuşlar’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ gibi dizilerde rol alan Seda Türkmen ile Geniş Aile dizisiyle tanınan Bora Akkaş iki yıl evli kalıp ayrılmıştı.

Akkaş bir süredir fenomen Oben Alkan ile birlikteydi. Aşıklar tatil için gittikleri Milano'da evlendi.

Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın arkadaşları da katıldı.

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Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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Nikah pozlarını paylaşan ikiliye tebrik mesajları yağdı.

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