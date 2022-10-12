Bora Öztoprak ile Hazal, Üsküdar'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Bora Öztoprak ile Hazal, yarın akşam Üsküdar'da müzikseverlerle buluşacak.

İki ünlü isim, Üsküdar Belediyesince düzenlenen konserde sahne alacak. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konser 19.30'da başlayacak.

İki şarkıcı, 1990'lardan bugüne sevilen şarkılarını yorumlayacak.



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