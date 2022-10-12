YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bora Öztoprak ile Hazal, Üsküdar'da konser verecek

Bora Öztoprak ile Hazal, Üsküdar'da konser verecek

12.10.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bora Öztoprak ile Hazal, Üsküdar'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Bora Öztoprak ile Hazal, yarın akşam Üsküdar'da müzikseverlerle buluşacak.

İki ünlü isim, Üsküdar Belediyesince düzenlenen konserde sahne alacak. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konser 19.30'da başlayacak.

İki şarkıcı, 1990'lardan bugüne sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için sözleşme imzaladıTFF ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için sözleşme imzaladı
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyorKayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandıEsenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar konser bora öztoprak hazal

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.