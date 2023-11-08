Borçka Karagöl Tabiat Parkı 10 ayda 550 bin ziyaretçiyi ağırladı

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası güzergahında bulunan ve Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olarak gösterilen tabiat parkı, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İl Özel İdaresi verilerine göre, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda geçen yılın ocak-ekim dönemde yaklaşık 410 bin olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 550 bine ulaştı.

Turistler, 368 hektar alana sahip tabiat parkında en çok Karagöl çevresinde zaman geçiriyor. Bölgedeki farklı ağaç türlerinden oluşan orman yapısının yanı sıra küçük şelaleler de ziyaretçilere doğal güzellik sunuyor.

Ziyaretçilerin bir kısmı günübirlik gezilerle doğanın tadını çıkartırken, bir kısmı da kamp yaparak zamanını değerlendiriyor.

"BURALARI GELİP GÖRMEK LAZIM, YAŞAMAK LAZIM"

Tabiat parkını gezen Ünal Özbaş, ilk defa gördüğü Borçka Karagöl'ün doğal güzelliğine hayran kaldığını söyledi.

Artvin'in doğal güzelliklerini hep görmek istediğini anlatan Özbaş, "Göl ve doğa çok güzel. Göldeki balıklar ise ayrı güzel, insan bakmaya kıyamıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama Amasyalıyım. Bizim oraları anımsatıyor, insan bakmaya doyamıyor. Buraları gelip görmek lazım, yaşamak lazım. Borçka Karagöl gezip gördüğüm yerlerden en güzeli, herkesin burayı görmesi lazım." dedi.

Ziyaretçilerden Hatice İskender ise 14 yıldır Artvin'de yaşadığını, her mevsim Borçka Karagöl'e gelerek doğanın keyfini çıkardığını söyledi.

Borçka Karagöl'ün her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü dile getiren İskender, "Şimdi de Trabzon'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için buraya geldik. Çok beğendiler. Ben de her geldiğimde hayran kalıyorum." diye konuştu.

İskender, sonbaharda ağaçların farklı renk almasıyla parkta güzel görüntüler oluştuğunu belirterek, "Kırmızının, sarının, turuncunun ve yeşilin her tonunu sonbaharda burada görebiliyorsunuz. Kışın da geldim, kar ağaçların üzerinde çok güzel görünüyor. Kışın burada piknik yapmak ayrı bir zevk veriyor." ifadelerini kullandı.

"KARAGÖL ÇOK HUZURLU BİR ORTAMA SAHİP"

Moğolistanlı turist Margad Erdene Munktur da Artvin'i ve Karagöl'ü ilk defa gezdiğini anlatarak, "Karagöl çok huzurlu bir ortama sahip. Artvin küçük, sakin ve huzurlu bir yer. Çifte Köprüler ve Mençuna Şelalesi'ni de gezdim gördüm." dedi.

Tur rehberi Kader Aydın ise şu görüşlerini paylaştı:

"Borçka Karagöl doğasıyla insanları her mevsim büyüleyen bir yer. Ben neredeyse her mevsimde buranın güzelliğini gördüm. Sonbaharda renkler muazzam oluyor. Bu yüzden Karagöl'ü çok seviyorum. Artvin'in iklim çeşitliliğinin farklı olması, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel güzellikler insanı cezbediyor. Artvin zor coğrafyasıyla insanları etkileyen yerler arasında yer alıyor."

