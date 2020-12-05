YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. "Bornova kınalı bamyası" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

"Bornova kınalı bamyası" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

İZMİR HABERLERİ  | 05.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

"Bornova kınalı bamyası" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

İZMİR (AA) - "Bornova kınalı bamyası"na Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Bornova kınalı bamyası için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla yapılan başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Tescil belgesi, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Eftal Düzyaman tarafından Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İduğ, çalışmanın Bornova için tarihi önem taşıdığını belirtti.

Tescil belgesinin üreticiler açısından da önemine değinen İduğ, "Bu ürünler tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlayacak. Ayrıca bu ürünler ilçemiz dışında üretildiği her yerde Bornova kınalı bamyası olarak anılacak. Bu nedenle Bornova'mızın ülke genelinde bilinirliğinin artmasına ve tanıtılmasına da katkı koyacak." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:07
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.