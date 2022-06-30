Borsa İstanbul'da gong Kocaer Çelik için çaldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kocaer Çelik'in Borsa İstanbul'da bu yıl halka açılan 23. şirket olduğunu belirterek, "Böylece 2022'nin ilk yarısında 23 şirketin halka arzını gerçekleştirmiş olduk ve 10 milyar TL'nin üzerinde bir halka arz tutarına ulaştık." dedi.

Borsa İstanbul'da gong Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Kocaer Çelik'in Ege Bölgesi'nde çelik ihracatında ilk sırada yer aldığını kaydederek, kurumsallaşmaya ve markalaşmaya önem veren çok değerli bir şirket olduğunu söyledi.

Ergun, "Kocaer Çelik, halka arzdan elde ettiği gelirle gerçekleştireceği yeni yatırımlarıyla katma değerli ürünlerinin payını artırırken, ülkemize de döviz girdisi sağlamaya devam edecektir. Bu başarılı faaliyetlerinde, bundan sonra, halka arzla gelen yeni ortaklarının desteğini hep yanında hissedecektir." diye konuştu.

Kocaer Çelik'in Borsa İstanbul'da bu yıl halka açılan 23. şirket olduğunu dile getiren Ergun, böylece yılın ilk yarısında 23 şirketin halka arzının gerçekleştiğini ve bu arzlarda 10 milyar TL'nin üzerinde tutara ulaşıldığını vurguladı.

Ergun, Kocaer Çelik'in Yıldız Pazar'da işlem göreceği bilgisini vererek, Borsa endekslerinden BIST Sınai, BIST Metal, BIST İzmir gibi endekslerinde yer alacağını bildirdi.

Kocaer Çelik'in 1,5 milyar TL'nin üzerinde halka arz tutarı ve 45 binin üzerinde yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir arz gerçekleştirdiğini kaydeden Ergun, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Yabancı yatırımcıların tekliflerini kabul etmedik"

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer de bu süreçte kendilerine en çok "Neden halka açılıyorsunuz? Karınız çok yüksek, borcunuz neredeyse yok. Peki neden?" şeklinde sorular sorulduğunu belirterek, halka arz kararlarının nedenlerinden bahsetti.

Türkiye'de ve dünyada üçüncü kuşaklara devrolan şirket sayılarının oldukça az olduğunu dile getiren Kocaer, "Bunun en büyük sebebi, 'şirketlerin kurumsal yapıya geçememeleri', 'aile içindeki çekişmeler', 'kavgalar' ve 'sonunda bölünmeler ya da yok olmalardır." diye konuştu.

Kocaer, bu kadar emek verdikleri şirketin yok olmamasının, varlığını sürdürmesinin, kurumsal yapıya kavuşmasının, hesap verebilir ve şeffaf olmasının önemine değinerek, yabancı yatırımcılardan önemli teklifler aldıklarını ancak bunu kabul etmediklerini anlattı.

Şirketin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için Ar-Ge, inovasyon, teknolojik dönüşüm, dijitalleşme, endüstri 4.0, robotik, katma değeri yüksek üretim gibi alanlarda hayata geçirdikleri faaliyetlerden bahseden Kocaer, 1.000'e yakın çalışan, 6 üretim tesisi, 533 milyon dolarlık ciro ve 140 ülkeye ihracatla ülke ekonomisine önemli katkılar sunduklarını söyledi.

- "Kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi artıracağız"

Hakan Kocaer, halka arzdan elde edecekleri gelirle katma değerli ürün çeşitliliğini ve kapasitelerini artırırken, güneş ve rüzgardan ürettikleri enerji kapasitelerini artıracaklarını, kullandıkları enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etme hedefine ulaşacaklarını anlattı.

Kocaer, "Kurumsal ve bireysel yatırımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Yeni hissedarlarımızın bize duyduğu güven ve verdikleri güçlü destekle küresel rekabet kapasitemizi artıracağımıza ve sürdürülebilir karlı büyüme performansımızın daha da güçleneceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

- "2022'nin en büyük halk arzı"

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz ise 2022'nin en büyük halka arzını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kocaer Çelik halka arzında yatırımcılar tarafından gösterilen teveccüh, bu halka arzın, sermaye piyasalarımız için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bireysel yatırımcılar kategorisinde talepte bulunan 45 binin üzerinde yatırımcıdan tahsisatın 1,19 katı talep gelmiş ve yatırımcılar yüzde 98,5 oranında pay almaya hak kazanmıştır. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,22 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,35 kat talep gelmiş, halka arz toplamda 1,54 milyar TL ile 1,21 kat talep ve 45 binin üzerinde yatırımcı ilgisiyle tamamlanmıştır."

Törende, Kocaer Çelik'in bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, "KCAER" koduyla işlem görmeye başladığı bildirildi.

