'Börü' geri dönüyor! İşte 'Börü 2039'un fragmanı

BluTV’nin büyük prodüksiyonlu işi Börü 2039, seyircisine karanlık ve dikkat çeken bir öykü sunmak için hazırlanıyor. Yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar’ın hayal gücünden çıkan, CaglarArts-Insignia ortaklığının yapımcılığını üstlendiği aksiyon ve dramı birleştirmesiyle dikkat çeken Börü serisi, şimdi de kendi koyduğu çıtayı bilim-kurgu ile yükseltiyor. İlk seriden tanıdığımız bölüm yönetmenleri Can Emre ve Cem Özüduru’ya, BÖRÜ 2039'da ABD’de bağımsız aksiyon sinemasında ses getiren yönetmen Ahmet Atalay da katılıyor.

BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Börü 2039’ için projenin ekibi dijital içerik üretiminde çalışmalara başladı. Serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan ‘Börü 2039’, 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor. Dizi ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken başlıyor. İnsanlığın kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın, savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak olan dizinin içeriği ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Alper Çağlar’ın eş zamanlı ilerleyecek olan sinema filmi ‘İlk Göktürk’te kullanacağı yeni sinematografik yatırımlar ve uluslararası ekiplerden de yararlanacağı ‘Börü 2039’ projesi, uluslararası konuk oyuncuların yer alacağı çok dilli içeriğiyle 6 bölüm olarak tasarlandı.

