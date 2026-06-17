Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Sunucu Mehmet Ali Erbil ile fenomen Eylem Çelik arasında çıkan aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç fenomen Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları sonrasında isyan etmişti.

"MEHMET ELİ ERBİL'DEN DAVACI OLACAĞIM"

Yaşadığı süreçle ilgili Canlı Magazin'e konuşan Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil'in kendisini kullandığını belirterek şunları söylemişti.

"Kendisi bana Instagram üzerinden sürekli yazıyordu. Ben de zaten cevap verdim. Öğrenci olduğumu, oyunculukla ilgilendiğimi falan söyledim, dile getirdim. 'İstanbul'a geldiğim zaman seninle görüşelim' dedi, bir kahve içelim dedi. Ben de görüştüm zaten. Çünkü bana iş görüşmesi bir şey yapacağını söyledi. Ben de çok mutlu olmuştum. Belki bana yardımcı olabileceğini düşündüm.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Çelik, "Adımın bir daha Mehmet Ali Erbil ile anılmasını istemiyorum. Kariyerime odaklandım. Yakında çok önemli yapımcılarla bir görüşme sağlayacağım." dedi.

