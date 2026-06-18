Üç Kız Kardeş'in yıldızı Almila Ada anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandıran oyuncu Almila Ada Çilsal ile İhsan Çilsal çiftinden müjdeli haber geldi.

31 yaşındaki oyuncu, anne olmaya hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"KÜÇÜK MUCİZEMİZ YOLDA"

Eşi ve evcil hayvanlarıyla birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Ada, gönderisine, "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına; Özge Ulusoy, Nazlı Senem Ünal, İclal Aydın, Pelin Uluksar ve Rojda Demirer gibi birçok ünlü isim, yaptıkları yorumlarla çifti tebrik etti.