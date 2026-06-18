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Üç Kız Kardeş'in yıldızı Almila Ada anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde 'Dönüş Kalender' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Almila Ada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Almila Ada anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandıran oyuncu Almila Ada Çilsal ile İhsan Çilsal çiftinden müjdeli haber geldi.

Üç Kız Kardeş in yıldızı Almila Ada anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 1

31 yaşındaki oyuncu, anne olmaya hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Üç Kız Kardeş in yıldızı Almila Ada anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 2

"KÜÇÜK MUCİZEMİZ YOLDA"

Eşi ve evcil hayvanlarıyla birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Ada, gönderisine, "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim" notunu düştü.

Üç Kız Kardeş in yıldızı Almila Ada anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 3

Oyuncunun paylaşımına; Özge Ulusoy, Nazlı Senem Ünal, İclal Aydın, Pelin Uluksar ve Rojda Demirer gibi birçok ünlü isim, yaptıkları yorumlarla çifti tebrik etti.

Üç Kız Kardeş in yıldızı Almila Ada anne oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu 4

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Anahtar Kelimeler:
Almila Ada üç kız kardeş
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