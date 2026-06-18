Uzak Şehir’in Pakize'si Yaren Güldiken aşka geldi! Alper Çankaya öpmelere doyamadı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sezona veda ederken diziden ayrılıklar yaşandı.

Diziye Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ahmet Varlı veda ederken kamyon kazası geçiren Pakize’ye hayat veren Yaren Güldiken’in son durumu merak edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncunun diziye yeni sezonda da devam edeceği iddia edildi. Uzak Şehir sezon finali yaparken Yaren Güldiken ile Alper Çankaya aşkı da ortaya çıktı.

Dizinin sevilen isimleri aşklarını ilan edip soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu birlikte atan çift sosyal medyada peş peşe paylaşımlarda bulunuyorlar.

Yaren Güldiken'in paylaştığı romantik kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü çifte; 'çok güzelsiniz', 'çok yakışıyorlar', 'hep mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.