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Uzak Şehir’in Pakize'si Yaren Güldiken aşka geldi! Alper Çankaya öpmelere doyamadı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken ile Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya'nın aşklarını ilan etmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla birlikte aşıklar soluğu tatilde aldı.

Uzak Şehir’in Pakize'si Yaren Güldiken aşka geldi! Alper Çankaya öpmelere doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sezona veda ederken diziden ayrılıklar yaşandı.

Diziye Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ahmet Varlı veda ederken kamyon kazası geçiren Pakize’ye hayat veren Yaren Güldiken’in son durumu merak edildi.

Uzak Şehir’in Pakize si Yaren Güldiken aşka geldi! Alper Çankaya öpmelere doyamadı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncunun diziye yeni sezonda da devam edeceği iddia edildi. Uzak Şehir sezon finali yaparken Yaren Güldiken ile Alper Çankaya aşkı da ortaya çıktı.

Uzak Şehir’in Pakize si Yaren Güldiken aşka geldi! Alper Çankaya öpmelere doyamadı 2

Dizinin sevilen isimleri aşklarını ilan edip soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu birlikte atan çift sosyal medyada peş peşe paylaşımlarda bulunuyorlar.

Uzak Şehir’in Pakize si Yaren Güldiken aşka geldi! Alper Çankaya öpmelere doyamadı 3

Yaren Güldiken'in paylaştığı romantik kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü çifte; 'çok güzelsiniz', 'çok yakışıyorlar', 'hep mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir’in Pakize si Yaren Güldiken aşka geldi! Alper Çankaya öpmelere doyamadı 4

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Yaren Güldiken Alper Çankaya
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