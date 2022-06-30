Borusan, ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı

İSTANBUL (AA) - Borusan Grubu, 2021 faaliyet yılı itibarıyla yeni bir raporlama deneyimine geçerek grup için bir ilk olan Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı.

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu, 2009'dan itibaren düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporlarına yeni bir yaklaşım getirerek 2021 Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporu'nu hazırladı.

Geçilen yıllarda ayrı ayrı hazırlanan sürdürülebilirlik ve faaliyet raporları bu yıldan itibaren Entegre Faaliyet Raporu formatında bütünleşik olarak yayınlanıyor. Yaratılan değer paydaşlara daha etkin ve şeffaf bir şekilde sunuluyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğuna 2006'da çıkan ve 15 yılı aşkın süredir bu alanda çalışmalar yürüten Borusan, 2020'de sürdürülebilirlik stratejisini çok daha kapsamlı bir şekilde ele alarak iklim, insan, inovasyon odak alanlarında hedefler belirledi.

İklim başlığında 2030'da karbon nötr olmayı hedeflerken insan odağında yeteneği elde tutmak, kadın lider ve çalışan oranını artırmak öne çıkan konu başlıklarından oldu.

İnovasyonda ise inovatif, sürdürülebilir iş modelleri yaratmak hedeflenirken start-up'lara yatırım yapılması planlanıyor. Borusan Grubu faaliyet gösterdiği alanlarda ortaya çıkan çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri performans göstergeleri ile düzenli olarak paylaşıyor.

Grup, 2021 Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporu ile 2009'dan itibaren yayınladıkları Sürdürülebilirlik Raporlarına yeni bir yaklaşım getiriyor.

- 5,1 milyar TL FAVÖK'e ulaşıldı

Borusan Holding ve Grup şirketlerinin 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan Entegre Faaliyet Raporu ile yeni bir raporlama deneyimine adım atan kurum, çevik yönetim anlayışı sayesinde başarılı bir faaliyet dönemi geçirdi.

Borusan Grubu'nun konsolide gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 79 artış göstererek 2021'de 47 milyar TL'ye ulaştı. Paydaşlar için yaratılan ekonomik değer de bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 44 milyar TL oldu.

2021 yılı faaliyetleri sonucunda yüksek bir finansal performans gösterilirken 5,1 milyar TL FAVÖK'e ulaşıldı.

- 1 milyon 300 bin ton CO2e emisyon salımı engellendi

Sürdürülebilirlik odak alanlarından iklim başlığında 2030'a kadar karbon nötr bir şirket haline gelmeyi amaçlayan Borusan, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımı projeleriyle, 2021'de yaklaşık 1 milyon 300 bin ton CO2e emisyon salımını engelledi.

Grup şirketlerinin her birinde enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, sera gazı emisyonu azaltımı ve biyolojik çeşitliliği koruma gibi konularda yenilikçi projeler hayata geçiren Borusan, grubun çevre üzerindeki etkilerini yüksek bir bilinçle yönetiyor.

İnsan başlığında Borusan kültüründe herhangi bir ayrım olmaksızın herkese eşit yaklaşıldığına vurgu yapılırken hayatın her alanında eşitlik konusunda derinliği artırmak için Borusan Eşittir Atölyeleri tasarlandı.

Bu atölyeler ile çeşitlik, eşitlilik konusunda hem bireysel hem de kurumsal farkındalığın artması ve daha kapsayıcı bir kültür oluşturulması amaçlanırken bugüne kadar atölyelere katılım gösteren çalışanların memnuniyet oranı yüzde 94 oldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine azami önem veren Borusan Grubu, bu konuda bir manifesto oluştururken "İşte Sağlık ve Güvelik Budur" söylemi ile hareket ederek, bu doğrultuda risk analizleri, performans ölçümleri, eğitimler, tatbikatlar ve altyapı iyileştirmeleri uygulamalarını "Sıfır iş kazası" hedefi çerçevesinde geliştiriyor.

- Ar-Ge çalışmaları ile 30 milyon ABD dolarından fazla maliyet faydası sağlandı

İnovasyon başlığında 2021 yılı faaliyet döneminde 173 Ar-Ge çalışanıyla 116 adet Ar-Ge ve inovasyon projesi ve 72 adet Robotik Süreç Otomasyon projesi yürüten Borusan, yaptığı patent başvurularıyla fikri sermayesini büyütmeye devam etti.

Elektrikli araçlardan yapay zeka uygulamalarına, makine öğrenmesinden ileri veri analizine kadar her alanda küresel inovasyon trendlerini yakından takip ederek grup şirketleri bünyesinde yeni projeleri hayata geçiren Borusan, 2021 faaliyet döneminde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve inovasyon yatırımları sayesinde grup genelinde 30 milyon ABD dolarından fazla maliyet faydası sağladı.

- "2024 yılına kadar 12 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, şunları kaydetti:

"Stratejimizi, performansımızı, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ve gelecek hedeflerimizi sentezlediğimiz 2021 yılı Entegre Faaliyet Raporumuz ile holdingler nezdinde Türkiye'de ilk entegre raporu yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. 2021 yılını TL bazında yaklaşık yüzde 80 oranında bir büyüme ve güçlü bir bilanço ile kapatırken sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalara imza atarak yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. Yıldan yıla yükselen finansal grafiğimizin yanında sürdürülebilirlik stratejimizin odak noktaları olan iklim, insan ve inovasyon özelindeki çalışmalarımızın başarılı sonuçlarını görmek bizi motive ediyor. Elde ettiğimiz bu sonuçları devam ettirmek ve çıtamızı yükseltmek için 2024 yılına kadar 12 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz."

Kafadar, Borusan'ın 78 yıldır yaptığı istikrarlı yatırımlar ve yarattığı istihdamla ekonomik açıdan ülke kalkınmasında önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

