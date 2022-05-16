Borusan, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı sosyal medya filmi ile kutladı

İSTANBUL (AA) - Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ana hedefi olan "sıfır iş kazası" idealine ulaşmak için çalışmalar yürüten Borusan, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası'nda İSG konusuna verdiği önemi hazırladığı bir sosyal medya filmi ile yeniden vurguladı.

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu, "İşte Sağlık ve Güvenlik Budur" mottosuna sahip "İş Sağlığı ve Güvenliği" manifestosu ile güvenlik standartlarına uygun bir şekilde çalışıldığının, insan sağlığının ve can güvenliğinin en önemli değerler olarak görüldüğünün, düzenli sağlık denetimiyle meslek hastalıklarını önlemeye çalışıldığının altını çiziyor. Manifesto, İSG’ye verilen değer ve önemi vurguluyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda iklim, insan ve inovasyon başlıklarına odaklanan Borusan, kurulduğu günden bugüne insanı merkezine alan, insan sayesinde başarıya inanan bir kurum olarak gelecekte de var olabilmek için insanın önemi olduğunu düşünüyor.

Çalışanlarının güvende olma ihtiyacı, refahı öne çıkarken her anlamda mutlu ve huzurlu bir ortam sağlamak kurumun öncelikleri arasında yer alırken faaliyet gösterdikleri sektörler güvenliği birinci derecede konumlandırmayı gerektiriyor. Bu nedenle İSG konusunda ciddiyet ve hassasiyetle yaklaşan Borusan, bulunduğu sektörlerde en iyi uygulama örneklerini hayata geçirmeyi amaçlıyor.

İş sağlığı ve güvenliğinin aynı zamanda bir kültür olduğuna inanan kurum, Borusan çalışanlarının çocuklarının İSG konusuna dikkat çektiği bir sosyal medya filmi hazırlayarak bilinç ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Borusan Holding’in sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda çocuklar iş sağlığı ve güvenliği konusunda olmazsa olmazları paylaşırken daha güvenli bir iş ortamı için atılması gereken adımlardan da bahsediyor.

Borusan’ın faaliyet gösterdiği sektörler ise güvenliği birinci derecede konumlamayı gerektirirken kurum da İSG’ye hassasiyetle yaklaşıyor. Grup şirketlerinde yapılan pek çok çalışma İSG başlıklarına hizmet ederken kazaların önüne geçilmesini sağlayacak inovatif projeler hayata geçiriliyor.

Öte yandan, Borusan çalışanları işe başlamadan önce işe özgü eğitimler alıyor ve potansiyel tehlike ve risklere karşı bilgilendiriliyor.

- "İSG konusunu bir kültür olarak benimsemesini amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, iş sağlığı ve güvenliğinin Borusan'ın öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı ve mutlu olacakları bir çalışma ortamı yaratmayı ve geliştirmeyi önemsiyoruz. Tüm iş kollarımızda çalışan sağlığı ve güvenliğini sürdürülebilir kılmak en öncelikli ve hassas konularımızın başında geliyor. Bu nedenle teknolojinin kolaylaştırıcılığı ile dijital ve yenilikçi güvenlik uygulamalarını hayata geçirirken çalışanlarımızın İSG konusunu bir kültür olarak benimsemesini amaçlıyoruz."

Verilen bilgiye göre, Borçelik’te davranış odaklı güvenlik yönetim sisteminden yola çıkarak hayata geçirilen İSG On Numara projesi ile kök nedeni güvensiz davranış olan iş kazalarının önüne geçilirken On Numara Refleks Ölçümü ile iş güvenliği açısından senaryosu önceden hazırlanmış uygunsuzluğa karşı çalışanların tepkisini ölçülüyor. Böylelikle güvenli davranış sergileme alışkanlığı kazandırılıyor.

Borusan Cat’te, işe başlamadan önce tehlikeleleri belirlemek, çeşitli platformlardaki riskleri tanımlamak ve gerekli tedbirleri alabilmek amacıyla, Cat Inspect Sistemi ile iş gruplarına özgü ön risk değerlendirme formlarıyla proaktif bir İSG yönetimi sağlanıyor.

Borusan EnBW Enerji’de 3 yıldır başarılı bir İSG Kültürü Gelişim Programı gerçekleştiriliyor. Uluslararası kabul görmüş Hudson&Parker ölçümleme sistemi ve İSG Kültürü Gelişim Programı ile İSG algısının tüm şirkette ilerlemesi sağlanmakta ve SMART olarak ölçümü yapılıyor.

Program kapsamında, Dinamik Risk Değerlendirme uygulaması ile çalışanlar devamlı yeni riskler bularak risk sistemini beslemeye devam eder ve güvenlik kültürünü kendi elleri ile inşa ediyorlar. İSG Hedef Kataloğu uygulaması ile çalışanlar yaptıkları her işin içerisindeki güvenliği daha iyi algılıyor, birbirinden öğrenip ihtiyacına göre geliştiriyor. İSG performansının takibi reaktif ve proaktif performans olarak iki başlıkta değerlendiriliyor.

Reaktif performans kaza sıklık oranını anlatırken, proaktif performans tüm ekiplerin bu veri ile bağ kurabilmesini ve kendi etkisini anlamasını sağlıyor.

- Borusan Port SafeCard ile güvenli çalışma ortamı sunuluyor

Borusan Limanı, iş sağlığı ve güvenliği konusunu kapsamlı bir şekilde ele alıyor, geçtiğimiz yıl IoT teknolojileri kullanarak hayata geçirdiği Borusan Port SafeCard ile çalışanlarına daha güvenli bir çalışma ortamı sunuyor.

Borusan Lojistik’te İSG Kültürü’nün davranışa dönüşebilmesi için Davranış Odaklı Güvenlik programı anlık geri bildirim ve haftalık toplantılarla çalışanların tehlikeli davranış eğilimleri takip ediliyor.

Borusan Mannesmann, International Safety Awards kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, sistemleri ve programları ile uluslararası bir yarışmaya katılmış, Avrupa’da çelik boru sektöründe 2022 yılında bu ödülü en üst kategori olan Distinction Winners kapsamında kazanan tek marka ve Türkiyeyi de Distinction Winners kategorisinde temsil eden iki şirketten biri oldu.

Borusan Oto atölyelerinde tüm çalışanların sürece katılımının sağlandığı, çalışanlardan düzenli olarak geri bildirim alındığı ve düzenli kontroller yaparak daha güvenli çalışma ortamı yaratmak amacı ile “Kontrol Sende” uygulaması devreye alındı.

Öte yandan, şirkette, çalışma alanlarında rekabet ortamı yaratılarak tüm atölyelerde belirli görevlerin verildiği ve farkındalıkların ölçümlenerek başarılı olan atölyelere ödüllendirmelerin yapıldığı “Altın Eldiven” projesi yürütülüyor.

