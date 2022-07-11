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Borusan Müzik Evi'nin iki yeni konseri Müze Gazhane'de müzikseverlerle buluşacak

11.07.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borusan Müzik Evi'nin iki yeni konseri Müze Gazhane'de müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Borusan Müzik Evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ile iş birliğinde disiplinler arası yeni projeler gerçekleştiriyor.

Borusan Müzik Evi, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki binasının dışına çıkarak Kadıköy'deki Müze Gazhane'de Le Bang Bang ve LBT toplukları konserlerini düzenleyecek.

Betzl, Hirning ve Wolfgruber üçlüden oluşan LBT, 14 Temmuz'da 20.30'da bilgisayar veya synthesizer olmadan piyano, bas ve davullarla tamamen akustik canlı tekno deneyimi sunacak.

Le Bang Bang ise 20 Temmuz'da saat 20.30'da yeni albümleri "Pure" ile dinleyicilerin karşısına çıkacak.

- Borusan Sanat'ta yeni sezon hazırlığı başladı

Kurulduğu günden bu yana müziğin farklı ses ve renklerini müzikseverler ile buluşturan Borusan Sanat, yeni sezon programını dinleyicilere duyurmak için hazırlanıyor.

2022-2023 sezonu boyunca Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi birbirinden farklı yerli ve uluslararası sanatçıların performanslarını müzikseverlerle buluşturacak ve konserler "karnaval.com" üzerinden yayın yapan radyo Borusan Klasik'ten eş zamanlı dinlenebilecek.

Ayrıca sezon boyunca düzenlenen konserlerin video kayıtları ve konser öncesi sohbetleri "borusansanat.tv"den yayınlanacak.

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