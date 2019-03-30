Borussia Dortmund 2 - 0 Wolfsburg (Bundesliga)

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.
Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Bayern Münih ile çekişen Dortmund, Wolfsburg karşısında zorlanmasına karşın Paco Alcacer'in golleriyle sonuca gitti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İspanyol golcü, mücadelenin 90+1 ve 90+4. dakikalarında sahneye çıkarak takımına şampiyonluk yarışında çok kritik bir 3 puan kazandırdı.
Bu sonuçla Borussia Dortmund, puanını 63'e yükseltti ve Bayern Münih'in puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Wolfsburg ise 42 puanda kaldı.
BAYERN AMERİKA YOLCUSU
BAYERN'DEN KRİTİK KAYIP
Dortmund ile şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Freiburg ile 1-1 berabere kaldı ve liderliği kaptırdı.
Freiburg, 3. dakikada Lucas Holer ile öne geçerken Bayern Münih, 22. dakikada Robert Lewandowski ile eşitliği yakaladı. Bu gol, aynı zamanda Polonyalı forvetin Bundesliga'daki 199. golü oldu.
Bundesliga'da 7 maç sonra puan kaybeden Bayern, Dortmund'un kazandığı haftada 61 puanla 2. sıraya düştü. Freiburg ise 32 puanla 12. sırada kaldı.
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