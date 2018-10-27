Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Hertha Berlin evinde lider Borussia Dortmund'u ağırladı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Jadon Sancho ile 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 41. dakikada Salomon Kalou’nun golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.
Mücadelenin 61. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sancho, Dortmund’u yeniden öne geçirdi: 2-1.
Ancak maçın uzatma anlarında Hertha Berlin’in kazandığı penaltı vuruşunu Kalou gole çevirince karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Dortmund 21 puana ulaşırken, Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Hannover 96 1 - 2 Augsburg
Mainz 05 1 - 2 Bayern Münih
Fortuna Düsseldorf 0 - 3 Wolfsburg
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