SPOR

Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

ALMANYA HABERLERİ  | 27.10.2018 19:52 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 9. haftasında Hertha Berlin'i konuk eden lider Borussia Dortmund, uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Hertha Berlin evinde lider Borussia Dortmund'u ağırladı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Jadon Sancho ile 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 41. dakikada Salomon Kalou’nun golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.

Mücadelenin 61. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sancho, Dortmund’u yeniden öne geçirdi: 2-1.

Ancak maçın uzatma anlarında Hertha Berlin’in kazandığı penaltı vuruşunu Kalou gole çevirince karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Dortmund 21 puana ulaşırken, Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Hannover 96 1 - 2 Augsburg
Mainz 05 1 - 2 Bayern Münih
Fortuna Düsseldorf 0 - 3 Wolfsburg

PARTNERDünyayı şaşkına çeviren görüntüDünyayı şaşkına çeviren görüntü
Nuri Şahin: Milli maç için okuldan kaçtımNuri Şahin: Milli maç için okuldan kaçtım
Wolfsburg 1 - 3 Bayern MünihWolfsburg 1 - 3 Bayern Münih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund - Hertha Berlin Jadon Sancho salomon kalou

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi

Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Ali Koç: 178 ayrı mesajla dışarıya yollanmış

Ali Koç: 178 ayrı mesajla dışarıya yollanmış

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

Nuri Şahin: Milli maç için okuldan kaçtım

Nuri Şahin: Milli maç için okuldan kaçtım

Wolfsburg 1 - 3 Bayern Münih

Wolfsburg 1 - 3 Bayern Münih

Avrupa Ligleri organizasyonundan UEFA'ya tavsiye

Avrupa Ligleri organizasyonundan UEFA'ya tavsiye

Mesut Özil'e ağır hakaret!

Mesut Özil'e ağır hakaret!

Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!

Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.