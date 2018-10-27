Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Hertha Berlin evinde lider Borussia Dortmund'u ağırladı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Jadon Sancho ile 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 41. dakikada Salomon Kalou’nun golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.

Mücadelenin 61. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sancho, Dortmund’u yeniden öne geçirdi: 2-1.

Ancak maçın uzatma anlarında Hertha Berlin’in kazandığı penaltı vuruşunu Kalou gole çevirince karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Dortmund 21 puana ulaşırken, Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Hannover 96 1 - 2 Augsburg

Mainz 05 1 - 2 Bayern Münih

Fortuna Düsseldorf 0 - 3 Wolfsburg

