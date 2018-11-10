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Borussia Dortmund 3 - 2 Bayern Münih

ALMANYA HABERLERİ  | 10.11.2018 22:48 | Son Güncelleme

Bundesliga'da lider Borussia Dortmund dev maçta son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi. Dortmund'a galibiyeti Reus (2) ve Alcacer getirirken, Bayern'in sayılarını ise Lewandowski kaydetti.

Borussia Dortmund 3 - 2 Bayern Münih

Almanya'da haftanın en önemli maçında lider Borussia Dortmund evinde Bayern Münih'i ağırladı.

Rakibiyle oynadığı son 8 lig maçında yalnızca 1 mağlubiyet alan Bayern maça hızlı başladı ve 26. dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı tek golle sona ererken ikinci yarıda gol yağmuru vardı. 48'de kazanılan penaltıyı Reus iyi değerlendirdi ve durum 1-1 oldu.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Lewandowski yine sahneye çıktı ve eski takımına bir gol daha atarak Bayern'i yeniden öne geçirdi: 1-2.

Pes etmeyen Dortmund, 67. dakikada yine Reus'un golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Rüzgarı arkasına alan ev sahibi, 73'te Paco Alcacer'in şık vuruşla dev maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, Bayern Münih'i 3-2 yendi. Bu galibiyetin ardından puanını 27 yapan Dortmund liderliğini sürdürürken, Bayern ise 20 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund - Bayern Münih robert lewandowski marco reus Paco Alcacer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun sana BvB.
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