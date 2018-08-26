Dortmund'dan müthiş geri dönüş

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund evinde Leipzig'i konuk etti. Maça konuk Leipzig çok hızlı başladı ve ilk dakikada Jean-Kevin Augustin'in golüyle öne geçti.
Yediği golle şoka uğrayan Dortmund çabuk toparlandı ve 21. dakikada Dahoud'un golüyle durumu 1-1 yaptı. 40'da Sabitzer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriden gelerek öne geçen Dortmund, 3 dakikada sonra Axel Witsel'in sayısıyla devreyi 3-1 önde kapattı.
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Dortmund, 90. dakikada Marco Reus ile bir gol daha bularak maçı 4-1 kazandı. Bu sonuçla Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Bundesliga'da günün diğer maçında ise Mainz evinde Stuttgart'ı Anthony Ujah'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
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