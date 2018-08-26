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Dortmund'dan müthiş geri dönüş

ALMANYA HABERLERİ  | 26.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund sahasında Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti Dahoud, Sabitzer (kk), Axel Witsel ve Marco Reus'un golleri getirdi.

Dortmund'dan müthiş geri dönüş

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund evinde Leipzig'i konuk etti. Maça konuk Leipzig çok hızlı başladı ve ilk dakikada Jean-Kevin Augustin'in golüyle öne geçti.

Yediği golle şoka uğrayan Dortmund çabuk toparlandı ve 21. dakikada Dahoud'un golüyle durumu 1-1 yaptı. 40'da Sabitzer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriden gelerek öne geçen Dortmund, 3 dakikada sonra Axel Witsel'in sayısıyla devreyi 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Dortmund, 90. dakikada Marco Reus ile bir gol daha bularak maçı 4-1 kazandı. Bu sonuçla Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Bundesliga'da günün diğer maçında ise Mainz evinde Stuttgart'ı Anthony Ujah'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund - Leipzig Dahoud Sabitzer axel witsel

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