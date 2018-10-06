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Borussia Dortmund 4 - 3 Augsburg

ALMANYA HABERLERİ  | 06.10.2018 18:55 | Son Güncelleme

Bundesliga'da lider Borussia Dortmund sahasında Augsburg'u 4-3 mağlup etti. Müthiş heyecana sahne olan maçta Paco Alcacer attığı 3 golle yıldızlaştı.

Borussia Dortmund 4 - 3 Augsburg

Bundesliga'nın lideri Borussia Dortmund, zirvedeki yerini korumak için çıktığı maçta Augsburg karşısında yine son 10 dakikada geri dönerek 4-3'lük galibiyet elde etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk golü 22. dakikada Finnbogason'dan geldi. Ev sahibi ekip bu gole 62'de son maçların yıldızı Alcacer ile yanıt verdi ama 7 dakika sonra bu kez Max sahneye çıktı ve konuk takımı bir kez daha öne geçirdi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Alcacer ve 85'te Götze ile 2 gol bulan sarı siyahlılar, yeni bir geri dönüşe imza attığını düşünüyordu ki; 87'de Michael Gregoritsch skoru 3-3'e getirdi.

Ancak 90+6'da sahneye bir kez daha çıkan Alcacer, hat-trickini tamamladı ve Dortmund'a bir haftada ikinci kez geriddönüşle 3 puanı getiren isim oldu. Borussia Dortmund, haftayı 17 puanla tamamladı. Augsburg ise 8 puanda.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Fortuna Düsseldorf 0 - 2 Schalke 04
Hannover 96 3 - 1 Stuttgart
Mainz 0 - 0 Hertha Berlin

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund - Augsburg Paco Alcacer Finnbogason Max mario götze Michael Gregoritsch

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