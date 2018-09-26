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Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 26.09.2018 23:24 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Nürnberg'i ağırladı. Maçı baştan sona domine eden Dortmund, sahadan 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilgisizliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nin 5. haftasında Nürnberg'i konuk etti.

Rakibini adeta sürklase eden Dortmund, sahadan 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Jacob-Bruun Larsen, 32 ve 58. dakikalarda Marco Reus, 49. dakikada Achraf Hakimi, 74. dakikada Manuel Akanji, 85. dakikada Jadon Sancho ve 88. dakikada Julian Weigl kaydetti.

Borussia Dortmund, aldığı bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükseltti ve ligdeki yenilgisizliğini sürdürdü. Nürnberg ise 5 puanda kaldı.

Bundesliga'da bu akşam oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Fortuna Düsseldorf 1 - 2 Bayer Leverkusen

Mönchengladbach 3 - 1 Eintracht Frankfurt

Maniz 0 - 0 Wolfsburg

RB Leipzig 2 - 0 Stuttgart

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund nurnberg

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