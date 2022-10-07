YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Borussia Dortmund-Bayern Munih derbisi Tivibu Spor'da

Borussia Dortmund-Bayern Munih derbisi Tivibu Spor'da

07.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19:30'da Tivibu Spor'da ekranlara geliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği Bundesliga'da Borussia Dortmund-Bayern Munih derbisini ekranlara getiriyor.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın dev derbisi Borussia Dortmund-Bayern Munih mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor.

Bundesliga'da son 9 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 31 şampiyonluğu bulunan Bayern Munih, 8 şampiyonluğun sahibi olan Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Ligde Bayern Munih 3'üncü sırada yer alırken, Borussia Dortmund ise 4'üncü sırada bulunuyor.

2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19:30'da Tivibu Spor'da ekranlara geliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY Teknik AŞ yolcu-kargo uçağı dönüşümü için EFW ile iş birliği yaptıTHY Teknik AŞ yolcu-kargo uçağı dönüşümü için EFW ile iş birliği yaptı
ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddettiABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davaElebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava
Anahtar Kelimeler:
tivibu

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.