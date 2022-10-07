Borussia Dortmund-Bayern Munih derbisi Tivibu Spor'da

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği Bundesliga'da Borussia Dortmund-Bayern Munih derbisini ekranlara getiriyor.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın dev derbisi Borussia Dortmund-Bayern Munih mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor.

Bundesliga'da son 9 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 31 şampiyonluğu bulunan Bayern Munih, 8 şampiyonluğun sahibi olan Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Ligde Bayern Munih 3'üncü sırada yer alırken, Borussia Dortmund ise 4'üncü sırada bulunuyor.

2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19:30'da Tivibu Spor'da ekranlara geliyor.

