Borussia Dortmund-Bayern Munih derbisi Tivibu Spor'da

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği Bundesliga'da Borussia Dortmund-Bayern Munih derbisini ekranlara getiriyor.
Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın dev derbisi Borussia Dortmund-Bayern Munih mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor.
Bundesliga'da son 9 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 31 şampiyonluğu bulunan Bayern Munih, 8 şampiyonluğun sahibi olan Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Ligde Bayern Munih 3'üncü sırada yer alırken, Borussia Dortmund ise 4'üncü sırada bulunuyor.
2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19:30'da Tivibu Spor'da ekranlara geliyor.
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