Borussia Dortmund Bochum maçının hakemi penaltıyı vermediği için özür diledi! "Tehdit edildik"

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta mücadelesinde ligin lideri Borussia Dortmund deplasmanda küme düşme hattında yer alan Bochum ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle biterken, alınan bu sonuçla Dortmund, liderlik koltuğunu Bayern Münih'e bıraktı.

Karşılaşmada düdük çalan Sascha Stegemann, Dortmund'un penaltı beklediği bir pozisyonda 'devam' kararı verirken, son düdüğün çalmasının ardından hakemden konuyla alakalı bir açıklama geldi.

TEHDİT SKANDALI!

Alman hakem maçtan birkaç gün sonra sarı siyahlı kulüpten özür dilerken, "Cuma gecesi yaşananları anlayabiliyorum. Maalesef hoş olmayan şeyler yaşandı. Ailem ve ben maalesef tehdit edildik. Bu yüzden korumaya ihtiyacımız olduğunu hissettim ve suç duyurusunda bulundum. Şu an polis koruması var yanımızda."

"TEKRAR İZLEDİM VE DAHA İYİ GÖRDÜM, NET PENALTI"

Maçta Borussia Dortmund'un penaltı vermeyen hakem karşılaşma sonrasında pozisyonu tekrar izlediğini söyledi. Stegemann pozisyon için, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tekrar izledim ve daha iyi gördüm, net penaltı. VAR'ın müdahalesi doğru karar olurdu. Video Yardımcı Hakemin de benim kadar kötü olduğu söylenebilir"





