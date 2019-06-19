Borussia Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Cenk Tosun'un peşinde. İngiliz basını, Beşiktaş’ta sergilediği müthiş performansın ardından rekor transfer ücretiyle Everton’a giden Cenk Tosun’un Borussia Dortmund’un gündeminde olduğunu iddia etti.

Bundesliga ekibinin, Premier Lig’de Everton formasıyla çıktığı toplam 43 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki milli forvet için düğmeye bastığı kaydedildi. Kulübüyle ayrılmanın eşiğinde olduğu öğrenilen Cenk için Dortmund’un yanı sıra bir başka Alman temsilcisi Schalke’nin de ilgilendiği belirtiliyor.

28 yaşındaki yıldız futbolcu 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir peformans sergiledi.



