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Borussia Dortmund deplasmanda golsüz berabere kaldı

ALMANYA HABERLERİ  | 19.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Bundesliga'da 22. haftanın kapanış maçında Borussia Dortmund deplasmanda Nürnberg ile golsüz berabere kaldı.

Borussia Dortmund deplasmanda golsüz berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Nürnberg ile 0-0 berabere kaldı. Lider Borussia Dortmund, Bundesliga’da 22. haftanın kapanış maçında Max-Morlock Stadı’nda Nürnberg’e konuk oldu.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-siyahlılar, Nürnberg defansını geçemedi ve karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Böylece ligde 51 puanla liderliğini sürdüren Borussia Dortmund ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Bayern Münih arasındaki puan farkı 3’e düştü. Bundesliga’da son 3 haftadır galibiyet alamayan, geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham takımına 3-0 yenilen Borussia Dortmund, kötü gidişatını sürdürdü. Nürnberg takımı ise 13 puanla 18. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund nurnberg Almanya Bundesliga

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