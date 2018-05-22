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Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı

ALMANYA HABERLERİ  | 22.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre ile 2020'ye kadar anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı

Borussia Dortmund'un yeni teknik patronu Lucien Favre oldu. Thomas Tuchel'in Paris Saint-Germain'e gitmesinin ardından arayışlarını sürdüren Dortmund, Nice'ten ayrılan 60 yaşındaki Favre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bundesliga'da sezonu 4. sırada bitiren Alman ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde Favre'nin adı sarı-kırmızılı kulüpte anılmıştı.

LUCIEN FAVRE KİMDİR?

Özellikle 2000'li yılların başından itibaren kariyerinde çıkış yakalayan Lucien Favre, Servette ve Zürih'te başarılı yıllar geçirdikten sonra Hertha Berlin'in başına geçmişti. Almanya'da oynattığı kendine has futbol ile takdir toplayan Favre, Mönchengladbach ile Bundesliga'da başarılı bir performans yakalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Lucien Favre Borussia Dortmund Bundesliga

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