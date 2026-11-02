Borussia Dortmund - Real Betis Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Çarşamba 23:00 Real Betis

Borussia Dortmund ve Real Betis, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Signal Iduna Park'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.

Bu maç, iki takım için de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele olacak. Borussia Dortmund ve Real Betis, puan için mücadele edecek.

Lig Durumu Borussia Dortmund 2. Almanya Bundesliga Ligi O 8 G 5 B 3 M 0 P 18 14 Attığı Gol 6 Yediği Gol +8 Averaj Real Betis 4. İspanya La Liga O 11 G 7 B 2 M 2 P 23 18 Attığı Gol 15 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Borussia Dortmund 14 / 6 Real Betis 18 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı BD Borussia Dortmund İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 8 – 2 RB Real Betis Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 2 / 1 Gol 6 – 7

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.

Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Borussia Dortmund B G B B G tüm kulvarlar Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B

Borussia Dortmund 3-2 Werder Bremen Almanya Federasyon Kupası G

Borussia Dortmund 1-0 Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Ligi G

Sabah 1-2 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi G

Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B Real Betis G B M G B tüm kulvarlar Real Betis 2-1 Malaga İspanya La Liga G

Celta Vigo 0-0 Real Betis İspanya La Liga B

Real Betis 1-0 Feyenoord Şampiyonlar Ligi G

Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga M

Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Borussia Dortmund, ligdeki son 8 maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile 18 puan toplayarak 2. sırada yer almakta. Real Betis ise 11 maç sonunda 23 puanla 4. sırada, iki takım arasındaki puan farkı 5 olarak belirlendi.

Eksik Oyuncular Borussia Dortmund 3 eksik Justin Lerma Giannis Konstantelias Emre Can Real Betis 3 eksik Junior Firpo Cucho Hernandez Iker Losada

Borussia Dortmund kadrosunda Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi) ve Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Serhou Guirassy Borussia Dortmund 3 Gol 2 Asist Maximilian Beier Borussia Dortmund 2 Gol 2 Asist Fabio Silva Borussia Dortmund 3 Gol 1 Asist Felix Nmecha Borussia Dortmund 2 Gol 0 Asist Isco Real Betis 2 Gol 2 Asist Cucho Hernandez Real Betis 2 Gol 2 Asist Abde Ezzalzouli Real Betis 3 Gol 0 Asist Pablo Fornals Real Betis 1 Gol 1 Asist

Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Serhou Guirassy, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Maximilian Beier. Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Isco.