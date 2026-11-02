Borussia Dortmund - Real Betis Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Borussia Dortmund ve Real Betis, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Signal Iduna Park'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.
Bu maç, iki takım için de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele olacak. Borussia Dortmund ve Real Betis, puan için mücadele edecek.
Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.
Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.
Borussia Dortmund, ligdeki son 8 maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile 18 puan toplayarak 2. sırada yer almakta. Real Betis ise 11 maç sonunda 23 puanla 4. sırada, iki takım arasındaki puan farkı 5 olarak belirlendi.
Borussia Dortmund kadrosunda Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi) ve Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Serhou Guirassy, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Maximilian Beier. Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Isco.
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