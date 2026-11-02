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Borussia Dortmund - Real Betis Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da önemli eksikliklerle gelmekte.

Borussia Dortmund - Real Betis Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Borussia Dortmund
Çarşamba 23:00
04.11.2026
Real Betis
Stadyum: Signal Iduna Park Yayın: tabii Spor

Borussia Dortmund ve Real Betis, 4 Kasım 2026 saat 23:00'te Signal Iduna Park'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.

Bu maç, iki takım için de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele olacak. Borussia Dortmund ve Real Betis, puan için mücadele edecek.

Lig Durumu

Borussia Dortmund

2. Almanya Bundesliga Ligi
O
8
G
5
B
3
M
0
P
18
14
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+8
Averaj

Real Betis

4. İspanya La Liga
O
11
G
7
B
2
M
2
P
23
18
Attığı Gol
15
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Borussia Dortmund 14 / 6
Real Betis 18 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Borussia Dortmund İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
8 – 2
Real Betis Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 2 / 1
Gol
6 – 7

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.

Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Borussia Dortmund B G B B G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B
  • 27.10.2026 Borussia Dortmund 3-2 Werder Bremen Almanya Federasyon Kupası G
  • 24.10.2026 Borussia Dortmund 1-0 Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Ligi G
  • 20.10.2026 Sabah 1-2 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B
Real Betis G B M G B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Real Betis 2-1 Malaga İspanya La Liga G
  • 25.10.2026 Celta Vigo 0-0 Real Betis İspanya La Liga B
  • 21.10.2026 Real Betis 1-0 Feyenoord Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga M
  • 14.10.2026 Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Borussia Dortmund, ligdeki son 8 maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile 18 puan toplayarak 2. sırada yer almakta. Real Betis ise 11 maç sonunda 23 puanla 4. sırada, iki takım arasındaki puan farkı 5 olarak belirlendi.

Eksik Oyuncular

Borussia Dortmund

3 eksik
Justin Lerma Sakat Adale Problemi
Giannis Konstantelias Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Emre Can Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Real Betis

3 eksik
Junior Firpo Sakat Adale Problemi
Cucho Hernandez Sakat Adale Problemi
Iker Losada Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Borussia Dortmund kadrosunda Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Real Betis kadrosunda Junior Firpo (Sakat - Adale Problemi), Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi) ve Iker Losada (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Serhou Guirassy Serhou Guirassy Borussia Dortmund 3 Gol 2 Asist
Maximilian Beier Maximilian Beier Borussia Dortmund 2 Gol 2 Asist
Fabio Silva Fabio Silva Borussia Dortmund 3 Gol 1 Asist
Felix Nmecha Felix Nmecha Borussia Dortmund 2 Gol 0 Asist
Isco Real Betis 2 Gol 2 Asist
Cucho Hernandez Real Betis 2 Gol 2 Asist
Abde Ezzalzouli Real Betis 3 Gol 0 Asist
Pablo Fornals Pablo Fornals Real Betis 1 Gol 1 Asist

Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Serhou Guirassy, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Maximilian Beier. Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Isco.

Sıkça Sorulan Sorular
Borussia Dortmund - Real Betis maçı ne zaman?

4 Kasım 2026

Borussia Dortmund - Real Betis maçı saat kaçta?

23:00

Borussia Dortmund - Real Betis maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Borussia Dortmund - Real Betis maçında hangi oyuncular eksik?

Justin Lerma, Giannis Konstantelias, Emre Can, Junior Firpo, Cucho Hernandez, Iker Losada.

Borussia Dortmund ve Real Betis'in ligde kaç puanı var?

Borussia Dortmund 18, Real Betis 23 puana sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Real Betis
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