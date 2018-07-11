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Borussia Dortmund Real Madrid'den Achraf Hakimi'yi 2 yıllığına kiraladı!

ALMANYA HABERLERİ  | 11.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Real Madrid'den Achraf Hakimi'yi 2 yıllığına kiraladı.

Borussia Dortmund Real Madrid'den Achraf Hakimi'yi 2 yıllığına kiraladı!

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyalıların Real Madrid'den Fas Milli Takımı oyuncusu Achraf Hakimi'yi 2019-2020 sezonu sonuna kadar kiraladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borussia Dortmund’un menajeri Michael Zorc, 19 yaşındaki futbolcunun genç ve dinamik bir oyuncu olduğunu belirterek, Hakimi'nin Real Madrid ve Fas Milli Takımı'nda yüksek seviyede futbol oynadığını ifade etti.

İspanya Ligi'nde geçen sezon 9 kez Real Madrid forması giyerek 2 gol atan Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez oynamıştı.

Hakimi, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın tüm maçlarında forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Achraf Hakimi

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