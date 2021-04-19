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Borussia Dortmund ve Bayern, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak!

19.04.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Dortmund'un ve Bayern Münih'in Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıkladı.

Borussia Dortmund ve Bayern, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak!

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri bir süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi'ni kurdu.

12 kulüp, ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu duyurdu.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, "Bayern Münih ile birlikte planlanan Şampiyonlar Ligi sistemine sonuna kadar bağlı kalacağız" dedi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

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Borussia Dortmund Avrupa Süper Ligi
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