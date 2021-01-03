SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti

Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti

ALMANYA HABERLERİ  | 03.01.2021 23:17 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 14. haftasında Signal Iduna Stadı’nda Wolfsburg’u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada sarı-siyahlılar 66. dakikada Manuel Akanji’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 90 1. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund puanını 25’e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildiİstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
Schalke 04'ün yeni teknik direktörü açıklandıSchalke 04'ün yeni teknik direktörü açıklandı
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu
5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu
Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı
Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Trabzonspor, Vodafone Park'ta 3 puanı kaptı!
Trabzonspor, Vodafone Park'ta 3 puanı kaptı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti
Borussia Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti
Bayern'in hiç şakası yok! İkinci yarıda 5'lediler
Bayern'in hiç şakası yok! İkinci yarıda 5'lediler
ÖZET | Stuttgart - Leipzig maç sonucu: 0-1
Leipzig maç fazlasıyla lider
Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu
Schalke 04'ün yeni teknik direktörü açıklandı
Yeni adresi neresi olacak? Hannover'den Mehmet Ekici açıklaması
Yeni adresi neresi olacak? Açıklama geldi
Ozan Kabak için yeni bonservis bedeli 25 milyon Euro
Ozan Kabak için yeni bonservis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.