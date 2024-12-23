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Borussia Dortmund Wolfsburg'u ezdi geçti! Nuri Şahin şeytanın bacağını kırdı, bir ilki başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 09:24
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Almanya Bundesliga 15. hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu. Mücadele Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken Nuri Şahin bir ilki başardı. İşte detaylar...

Borussia Dortmund Wolfsburg'u ezdi geçti! Nuri Şahin şeytanın bacağını kırdı, bir ilki başardı

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasın Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu. Wolkswagen Arena'daki mücadeleyi Şahin'in öğrenciler 3-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 25'te Donyell Malen, 28'de Maximillian Beier ile 30'da Julian Brandt kaydetti. Wolfsburg'un tek golünü ise 58'de Denis Vavro attı.

SALİH ÖZCAN 75'TE GİRDİ

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Mücadelenin 60 dakikasında Dortmund oyuncusu Pascal Gross, kırmızı kart gördü. Milli oyuncu Salih Özcan, Wolfsburg'da mücadeleye 75. dakikada dahil oldu.

DEPLASMANDA İLK DEFA KAZANDI

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Bu sezon Bundesliga'da 7 deplasman mücadelesinde çıkan Borussia Dortmund, 36 yaşındaki teknik adam yönetiminde konuk olduğu bir mücadeleden ilk kez galip ayrıldı.

Sarı Duvar, bu sezonki deplasman mücadelelerinden 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Anahtar Kelimeler:
VfL Wolfsburg Nuri Şahin son dakika dortmund
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