Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Leipzig (Bundesliga)

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, üçüncü hafta mücadelesinde Leipzig'i ağırladı.
Konuk takım, Timo Werner'in 38, 47 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin tek golünü 90. dakikada Breel Embolo kaydetti.
Ligdeki ilk yenilgisini alan Borussia Mönchengladbach 4 puanda kalırken, Leipzig puanını 9'a çıkardı.
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