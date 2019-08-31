SPOR

Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Leipzig (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 31.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, sahasında Leipzig'e 3-1 mağlup oldu.

Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Leipzig (Bundesliga)

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, üçüncü hafta mücadelesinde Leipzig'i ağırladı.

Konuk takım, Timo Werner'in 38, 47 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin tek golünü 90. dakikada Breel Embolo kaydetti.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Borussia Mönchengladbach 4 puanda kalırken, Leipzig puanını 9'a çıkardı.

PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
Lewandowski Bayern'le uzattıLewandowski Bayern'le uzattı
İşte Almanların aday kadrosuİşte Almanların aday kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borussia monchengladbach leipzig Bundesliga

En Çok Okunan Haberler

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Denizli son şampiyonu devirdi!

Denizli son şampiyonu devirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi

Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Leipzig (Bundesliga)

Gladbach'a Leipzig darbesi!

Robert Lewandowski Bayern Münih ile sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Lewandowski Bayern'le uzattı

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

İşte Almanların aday kadrosu

Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Kaan Ayhan imzayı attı

Bas Dost, Eintracht Frankfurt'ta

Bas Dost imzayı attı

Leipzig, Timo Werner’in sözleşmesini uzattı

Timo Werner’i bırakmadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.