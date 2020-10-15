YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yerel yönetim ve bir dernek arasında imzalanan protokolle, belediyeye ait 662 dönüm boş araziye nohut ve fasulye ekimi yapılacak.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yerel yönetim ve bir dernek arasında imzalanan protokolle, belediyeye ait 662 dönüm boş araziye nohut ve fasulye ekimi yapılacak. Elde edilen mahsul ise belediye tarafından paketlenerek dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılacak.
Bandırma Belediyesi, Büyükşehir Yasasıyla kendi bünyesine geçen 662 dönüm araziyi 12 ton koçbaşı nohut ve 6 ton horoz fasulye karşılığında Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğine 1 yıllığına kiraya verdi. "Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi" kapsamında kiraya verilen arazileri Doğa Mahallesi çiftçileri ekecek. Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği de yıl sonu hasadından Bandırma Belediyesi’ne 12 ton nohut ve 6 ton fasulye verecek. Bandırma Belediyesi bu ürünleri ambalajlayarak ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz olarak dağıtacak.

Protokol tarlada imzalandı
Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanlığı ve Doğa Mahalle Muhtarı Mustafa Pınar ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un katıldığı protokol imza töreni ise mahsulün ekileceği tarlada gerçekleştirildi. Doğa Mahallesi Muhtarı ve Dernek Başkanı Mustafa Pınar, Bandırma Belediyesi’nin bu projesinin Doğa Mahallesi için güzel bir proje olduğunu belirterek Başkan Tolga Tosun’a teşekkür etti.
Pandemi sürecinde Belediye’nin gelirlerini arttırma adına büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun “Bandırma çok güzel bir coğrafyada yer alıyor. Önümüzde deniz, arkamızda göl, yanımızda ise Kapıdağ’ın doğal güzellikleri bulunuyor. Hayvancılığı, sanayisi ve tarımı ile Bandırma Güney Marmara’nın lokomotifi olan bir kent durumunda. Büyükşehir Yasası ile belediyemiz bünyesine geçen arazilerimizi değerlendirme noktasında hep beraber bu projeyi ürettik. Mahallelinin kendisine kiraladığımız bu geniş arazi de mahalleliler çalışacak ve üretecekler. Belediyemiz de ortakçılık yöntemi ile 12 ton nohut ve 6 ton fasulye alacak. Bu ürünleri belediye olarak paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacağız. Kırsal kalkınma ortak hizmet projesini ilgili kanunlar, yönetmelikler ve İlçe Kaymakamlığımızın izni ile hayata geçiriyoruz. Aynı yöntem ile de diğer arazilerimizde buğday ekimi projesini geliştireceğiz. Üretilen buğdaylar un şeklinde yine ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak" dedi.
İmzaların atılması ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun ve protokol üyeleri hazırlanan 5 traktöre binerek tarlanın ilk sürümünü gerçekleştirdiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
12:59
İkindi
16:05
Akşam
18:37
Yatsı
19:54

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Kamyon şaha kalktı
Kamyon şaha kalktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.