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Boşalan caddeler kumrulara kaldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde insanların boşalttığı cadde ve sokakları kumrular doldurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Araban İlçesi’nde Cadde ve sokaklar boş kaldı.İlçe merkezinde boş kalan cadde ve sokaklarında sadece emniyet ekipleri, belediye temizlik ekipleri, fırıncılar ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kalırken, boş olan sokaklardan faydalananlar ise kumrular oldu.

Gaziantep’in Araban ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde insanların boşalttığı cadde ve sokakları kumrular doldurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Araban İlçesi’nde Cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçe merkezinde boş kalan cadde ve sokaklarında sadece emniyet ekipleri, belediye temizlik ekipleri, fırıncılar ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kalırken, boş olan sokaklardan faydalananlar ise kumrular oldu.

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