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Boşandığı eşinin evinin önünde tüfekle ateş açan zanlı 2'si çocuk 3 kişiyi yaraladı

MANİSA HABERLERİ  | 08.10.2020 20:20 | Son Güncelleme

Boşandığı eşinin evinin önünde tüfekle ateş açan zanlı 2'si çocuk 3 kişiyi yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde eski eşinin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan zanlı, 2'si çocuk 3 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, H.G. (36), telefonda tartıştığı eski eşinin Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi'nde bulunan evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalar, K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C’ye (39) isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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