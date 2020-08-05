YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Boşandığı gün eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Boşandığı gün eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.08.2020 23:20 | Son Güncelleme

Kadının cenazesi toprağa verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşandığı eşini tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.

S.T. (30), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Yonca Demir'in (31) cenazesi yakınları tarafından alınarak Edremit'e getirildi.

Demir'in cenazesi, ikindi vakti İbrahimce Camisi'nde kılınan namazın ardından Edremit şehir mezarlığında defnedildi.

- Olay

Dün, Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde eniştesiyle konuşan Yonca Demir'in (31) yanına boşanma davaları aynı gün sonuçlanan eski eşi S.T. gelmişti.

S.T, 2 çocuk annesi eski eşine tabancayla ateş ederek kaçmış, Demir ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince bir süre sonra yakalanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Kılınç’tan hastane ve yoğun bakımların dolduğu uyarısı

Kılınç’tan hastane ve yoğun bakımların dolduğu uyarısı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı:

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı:

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu

1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:05
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:25
Yatsı
21:56

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Buse Eczanesi
Merkez
Karahan Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.