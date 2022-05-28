YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi

28.05.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enişte Zafer Beytaş: - "Kapı açılmayınca, kapının arkasından öldürmek için ateş ediyor. Planlı olarak yapılan bir cinayet"

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası uçakla Antalya'ya getirilen Rojda Şayla için Konuksever Mahallesi'ndeki Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şayla'nın annesi Besim Çavuş, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.

Rojda Şayla'nın eniştesi Zafer Beytaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir kadın cinayetinin daha işlendiğini, kadınlara sahip çıkamadıklarını belirtti.

Bu durumdan insan olarak utandıklarını ifade eden Beytaş, "Can almak, canilikten başka bir şey değildir. Adalet önünde en ağır cezayı almalı. Birilerine örnek olmalı, birilerini durdurmalı. Bunu durdurmak için gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyor." dedi.

Beytaş, şüphelinin olay yerindeki site güvenliğini atlatarak evin kapısında olayı gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Kapı açılmayınca, kapının arkasından öldürmek için ateş ediyor. Planlı olarak yapılan bir cinayet. Zaten boşanma davaları vardı. Uzaklaştırma kararı da aldırmıştı. Bu yapılan katliamdan başka bir şey değil." diye konuştu.

İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'ndeki 296 Sokak'ta N.Ş, boşanma davası açan ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Rojda Şayla'nın (43) yaşadığı evde kapının açılmaması üzerine dışarıdan ateş ederek, eşini öldürmüştü.

Yaklaşık 6 ay önce evlenen çiftin geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları ve 45 gündür de ayrı yaşadıkları öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Muğla'da büyük orman yangını tatbikatı yapılacakMuğla'da büyük orman yangını tatbikatı yapılacak
Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacakMelek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya İzmir

Antalya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:15
Yatsı
21:48
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.