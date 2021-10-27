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Boşanma iddiası sonrasında Alişan ve Buse Varol çiftinden ilk paylaşım

27.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden sonra zor günler geçiren Alişan’ın iki çocuğunun annesi Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilmişti. Alişan, yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı.

Boşanma iddiası sonrasında Alişan ve Buse Varol çiftinden ilk paylaşım

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Alişan-Buse Varol çiftinin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti. Boşanacağı konuşulan ikili, çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADILAR

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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