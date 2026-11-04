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Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı: Eleni ve Oruç fanları kızgın

TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Oruç'un uçurumdan atılmasıyla Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki savaşın büyüdüğü görülüyor.

Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı: Eleni ve Oruç fanları kızgın

Reytingleriyle zirveyi bırakmayan Taşacak Bu Deniz'in 37. bölümünden fragman yayınlandı. Fragman seyirciyi yine üzdü. Sosyal medyada Eleni-Oruç fanları sahnelerin azlığından şikayet etti.

Sosyal medyada "Neden bu kadar az sahneleri", "Fragman sinir bozuyor", "Ne Eleni Ne Oruç var" yorumları yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ 37. BÖLÜM KONUSU

Oruç’un uçurumdan atılması, Koçari ve Furtuna savaşını alevlendirmiştir. Üstelik bu sefer savaşı manipüle eden bir oyuncu daha vardır; Adil'i kurtaran Cengiz, Eleni'nin minnetini kazanmıştır.

Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı: Eleni ve Oruç fanları kızgın 1

Adil’in kaderi Oruç’a bağlıdır ancak Adil’in ne buna güvenmeye ne de durmaya niyeti vardır. Yaptığı hamle ona zaten kızgın olan Esme’yi çılgına çevirir.
Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı: Eleni ve Oruç fanları kızgın 2

İkisi de yaralı iki inatçı âşık, birbirlerinde daha büyük yaralar açarlar. Üstelik hapisten çıkan Orhan, al bir yazmanın oyalarına ilmek ilmek işlenen sırrı ortaya dökmek ve Esme’nin kaderini yeniden örmek üzeredir. Oruç, yaptığı sürpriz pazarlık ile hedefine yaklaşır.
Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı: Eleni ve Oruç fanları kızgın 3

Ancak bu kez, Eleni için veda vakti gelmiştir. Şimdi kaderlerinde çok severken vazgeçmek ve vazgeçilmek vardır. Koçarilerin ve Furtunaların birbirine girdikleri bu hengamede ise birbirlerini seçen iki kişi vardır. İso ile Fadime…

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Taşacak Bu Deniz
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