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Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Kadir Ezildi duyurdu

NOW TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programının sona ermesinin ardından Kadir Ezildi'nin yeni adresi belli oldu. Sevilen sunucu, Temizlik Benim İşim programıyla TV8 ekranlarına dönüyor. Peki Kadir Ezildi'nin yeni programı ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilen yayın tarihi ve saati...

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Kadir Ezildi duyurdu

NOW ekranlarında En Hamarat Benim ile ekranda olan Kadir Ezildi ayrılık kararı almıştı. Reytingleri düşen program bitirilince Ezildi hemen teklifleri değerlendirdi.

Kadir Ezildi Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile anlaştı. Kadir Ezildi'nin yeni programı Temizlik Benim İşim'in yayın tarihi belli oldu. Ezildi programın fragmanı paylaştı.
Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Kadir Ezildi duyurdu 1

Survivor'da, MasterChef'te temizlik yaptığı anların yer aldığı fragman çok beğenildi. Ezildi fragmanda "Acun Ilıcalı aradı TV8'de temizliği var mısın dedi? Yokum mu deseydim?" sözleriyle dikkat çekti.

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Kadir Ezildi duyurdu 2

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.45'te yayınlanacak.

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