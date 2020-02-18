Boşatlılar Derneğinden köy okuluna kitap yardımı

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Boşatlılar Derneği tarafından Silvan’a bağlı Boyunlu köyüne kitap gönderildi.

Boşatlılar Derneği tarafından, Boyunlu Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere kitap gönderildi. Boşatlılar Derneği Silvan Şube Başkanı İhsan Yılmaz ve dernek üyeleri tarafından alınan kitaplar Boyunlu İlkokul öğrencilerine dağıtıldı. Yılmaz, derneğin girişimleri sonucu temin edilen kitapları teslim aldıklarını söyledi. Yılmaz, "Kitapları Boyunlu Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilerimize ulaştırdık. Boyunlu İlkokulundaki öğrencilere dağıttığımız kitaplardan artan diğer kitapları da çevredeki Bayrambaşı, Keklikdere, Dorukkardı ve Görentepe’deki köy okullarında eğitim gören öğrencilere göndereceğiz. Derneğimiz çalışmaları kapsamındaki eğitim ve sosyal yardım çalışmaları devam edecektir. Silvan halkı adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

