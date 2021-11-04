YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç, Mardin’de temaslarda bulundu:

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç, Mardin’de temaslarda bulundu:

04.11.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Saraybosna ve Mardin’in birçok ortak noktası var. Bu noktalarda birleşebilir ve güzel iş birliği yapabiliriz"

MARDİN (AA) - Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Mardin Valiliğini ve müftülüğünü ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle valiliğe gelen Kavazoviç, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Ziyarette konuşan Vali Demirtaş, heyeti medeniyetlerin kesişim noktası ve huzur kenti Mardin'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bosna Hersek vatandaşlarına kardeş gözüyle baktıklarını ifade eden Demirtaş, "Biz de inşallah uygun bir zamanda Bosna Hersek’i ziyaret etmekten büyük bir onur duyarız. Oradaki kardeşlerimizle olmak, onlarla hasbihal etmekten mutlu olacağız." dedi.

Kavazoviç ise Mardin'in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Buradaki birlikteliğin gelişmesinin ve dünyaya yayılmasının bütün insanların ortak bir görevi olduğunu belirten Kavazoviç, şöyle konuştu:

"Saraybosna ve Mardin’in birçok ortak noktası var. Bu noktalarda birleşebilir ve güzel iş birliği yapabiliriz. Bunları görüştük Valimizle. Çok teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda Bosna’ya davet ettik. Çok kültürlü, çok medeniyetli bir yerde bulunmak bizim için bir şanstı. Burada yaşamak da bir şans. Bunu geliştirmek hepimizin görevidir. İnsanlığa barışı getirmenin yolu budur."

Ziyarette Gorajde Müftüsü ve Tercüman Remzija Ef. Pitiç, Sabor Meclisi Eski Başkanı Hasan Çengiç, Reisu’l Ulema Özel Kalem Müdürü Rıfat Fetiç, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Vekili Salih Gör ve Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de yer aldı.

Kavazoviç daha sonra heyetle müftülüğü ziyaret ederek İl Müftüsü Çelik ve din görevlileri ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in vefat eden babasının cenazesi Mardin'de toprağa verildiŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in vefat eden babasının cenazesi Mardin'de toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:40
Öğle
12:06
İkindi
14:56
Akşam
17:22
Yatsı
18:38

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Barış Eczanesi
Artuklu
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Melik Eczanesi
Kiziltepe
Bayrak Eczanesi
Midyat
Delil Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Sürgücü Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.