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BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş:

07.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şehrin iç bölgelerindeki satış hızı daha yüksek, gayrimenkul satışları hızlı oluyor. O nedenle Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir'de yatırımlarımız bir yandan devam ederken bir yandan da Etiler, Levent ve Şişli gibi bölgelere yönelmeye başladık"

İSTANBUL (AA) - BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, şehrin iç bölgelerindeki satış hızının daha yüksek olduğunu, o nedenle bir yandan Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir'de yatırımlarına devam ederken bir yandan da Etiler, Levent ve Şişli gibi bölgelere yönelmeye başladıklarını bildirdi.

BOSS4 Gayrimenkul'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş, müteahhitlik faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümünü İstanbul'un iç bölgelerine yönelmekte bulduklarını aktardı.

İnşaat maliyetleri ve arsa bulma problemlerinin konut üreticilerini zorladığını ifade eden Abdülkadir Akkuş, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda projeler ürettiklerini ve artık uç bölgelerden iç kesimlere doğru yönelmeye başladıklarını belirtti.

Akkuş, "Şehrin iç bölgelerindeki satış hızı daha yüksek, gayrimenkul satışları hızlı oluyor. O nedenle Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir'de yatırımlarımız bir yandan devam ederken bir yandan da Etiler, Levent ve Şişli gibi bölgelere yönelmeye başladık." değerlendirmesini yaptı.

- Alya markasıyla kazandıran projeler üretiyor

Yatırımcısına her zaman kazandıran projeler ürettiklerini aktaran Akkuş, şehir merkezine yakın lokasyonlarda "Alya" markası adı altında yüksek katma değerli projeler inşa ettiklerinin altını çizdi.

Akkuş, "Kiralık ve satılık konut piyasasında yaşanan sorunlar toplumun her kesimini zorluyor. Kiralık ya da satılık konut problemi gün geçtikçe artıyor. Konut sorununun çözümü yeni imarlı arsa üretmekten geçiyor. Şimdi yeni konut üretebilmesi için hazine arazilerinin kullanıma açılması çözüm olarak sunuluyor. Bu konuyla ilgili açıklamaları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sorunlara rağmen BOSS4 Gayrimenkul olarak nitelikli ve güvenilir projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Abdülkadir Akkuş, şu anda da toplam 5 projede 650 adet konut ve 35 ticari gayrimenkul alanının inşaatına devam ettiklerini anlattı.

Akkuş, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ancak artık İstanbul'da arsa bulmak imkansız hale geldi. Özellikle küçük ölçekli yatırımcılar, uygun fiyatlı arsa bulamadıkları için Anadolu'ya yönelmeyi tercih ediyor. Bizim gibi güçlü firmalar ise mümkün olduğunca uygun fiyatlı ve toptan arsa alımları yaparak enflasyonun etkisini azaltmaya çalışıyor. Biz kentsel dönüşüm faaliyetlerini hedefimize aldık, bu konuya sıcak bakıyoruz. Bu nedenle şehir merkezine yakın yerlerde araştırma yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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