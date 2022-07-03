Bostancı açıklarındaki yarı batık tekne iskeleye çekildi

İSTANBUL (AA) - Bostancı açıklarındaki yarı batık vaziyetteki tekne iskeleye çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bostancı açıklarında yarı batık vaziyetteki başıboş teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Bostancı Su İskelesi'ne bağlandığı kaydedildi.



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