YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bostancı açıklarındaki yarı batık tekne iskeleye çekildi

Bostancı açıklarındaki yarı batık tekne iskeleye çekildi

03.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bostancı açıklarındaki yarı batık tekne iskeleye çekildi

İSTANBUL (AA) - Bostancı açıklarındaki yarı batık vaziyetteki tekne iskeleye çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bostancı açıklarında yarı batık vaziyetteki başıboş teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Bostancı Su İskelesi'ne bağlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyorEvde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor
Adana'da sıcak hava bunalttıAdana'da sıcak hava bunalttı
Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyorSiirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor
Anahtar Kelimeler:
bostancı tekne

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.