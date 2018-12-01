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Boston Celtics 128 - 95 Cleveland Cavaliers

NBA HABERLERİ  | 01.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

NBA'de Boston Celtics, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 128-95 mağlup etti. Cedi Osman 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

Boston Celtics 128 - 95 Cleveland Cavaliers

Kötü gidişini durduramayan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics ile karşılaştı. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Marcus Morris 15, Gordon Hayward 14 sayı üretti.

FURKAN KORKMAZ'DAN 13 SAYI, 2 RİBAUNT, 5 ASİST, 1 TOP ÇALMA
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 123-98 yendi. 19 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 1 top çalmayla oynadığı maçta, Joel Embiid 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Konuk takımda Bradley Beal 19, Austin Rivers 15 sayılık performans sergiledi.

ROCKETS GALİBİYETİ HATIRLADI
Dört maçtır kazanamayan Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 136-105 mağlup etti. Rockets'ta James Harden 23 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, Clint Capela da 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi takımda LaMarcus Aldridge 20, DeMar DeRozan 18 sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 128-95
Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 107-88
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 123-98
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 125-131
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 106-101
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks:124 -109
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-136
Phoenix Suns-Orlando Magic: 85-99
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-103
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-113

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Anahtar Kelimeler:
boston celtics cleveland cavaliers

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