Boston Celtics 128 - 95 Cleveland Cavaliers

Kötü gidişini durduramayan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics ile karşılaştı. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Marcus Morris 15, Gordon Hayward 14 sayı üretti.

FURKAN KORKMAZ'DAN 13 SAYI, 2 RİBAUNT, 5 ASİST, 1 TOP ÇALMA

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 123-98 yendi. 19 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 1 top çalmayla oynadığı maçta, Joel Embiid 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Konuk takımda Bradley Beal 19, Austin Rivers 15 sayılık performans sergiledi.

ROCKETS GALİBİYETİ HATIRLADI

Dört maçtır kazanamayan Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 136-105 mağlup etti. Rockets'ta James Harden 23 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, Clint Capela da 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi takımda LaMarcus Aldridge 20, DeMar DeRozan 18 sayıyla maçı tamamladı.