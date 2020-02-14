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Boston Celtics 141- 133 Los Angeles Clippers (Jayson Tatum 39 sayı attı)

NBA HABERLERİ  | 14.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Doğu Konferansı'nda zirveye oynayan Boston Celtics evinde Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Clippers'ı uzatmalarda 141-133 yendi. Boston'a galibiyeti 39 sayı atan Jayson Tatum getirirken, Clippers'ta Lou Williams'ın 35 ve Kawhi Leonard'ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Boston Celtics 141- 133 Los Angeles Clippers (Jayson Tatum 39 sayı attı)

NBA’de normal sezon heyecanı 2 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı uzatmalar sonucunda 141-133’lük skorla mağlup ederek 38. galibiyetini elde etti.

JAYSON TATUM 39 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Boston’da Jayson Tatum 39 sayı, 9 ribaund, Marcus Smart 31 sayı, 4 ribaund ve Gordon Hayward 21 sayı, 13 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

LOU WILLIAMS'IN 35 SAYISI YETMEDİ

Ligde 18. mağlubiyetini alan Clippers’ta ise Lou Williams 35 sayı, 8 asist ve Kawhi Leonard 28 sayı, 11 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

OKLAHOMA DEPLASMANDA GÜLDÜ

Günün diğer maçında ise Oklahoma City Thunder, deplasmanda mücadele ettiği New Orleans Pelicans’ı 123-118 yenerek 33. galibiyetini kazandı.

Oklahoma’da Danilo Gallinari 29 sayı, 2 ribaund, Dennis Schröder 22 sayı, 3 asist ve Chris Paul 14 sayı, 12 asistlik performans sergiledi. Bu sezonki 32. yenilgisini alan Pelicans’ta ise Zion Williamson 32 sayı, 6 ribaund ve J.J. Redick 24 sayı, 3 asist ile oynadı fakat mağlubiyeti önleyemedi.

(DHA)


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