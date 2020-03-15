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BOTAŞ boru hattında hırsızlık girişimi engellendi

NİĞDE HABERLERİ  | 15.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Niğde’den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Niğde’den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi. Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler çekici ve tankere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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