YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın acı günü

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın acı günü

23.05.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın acı günü

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın 72 yaşında vefat eden babası Ali Özcan'ın cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bugün sabah hayatını kaybeden Ali Özcan için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burhan Özcan ve yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Ali Özcan'ın naaşı, Yenimahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Özcan'ın ailesi ve yakınları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcı Alparslan Bayraktar, bazı bakanlık yöneticileri, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralıKırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı
Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdiAltay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:47
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.