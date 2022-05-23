BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın acı günü

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın 72 yaşında vefat eden babası Ali Özcan'ın cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bugün sabah hayatını kaybeden Ali Özcan için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burhan Özcan ve yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Ali Özcan'ın naaşı, Yenimahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Özcan'ın ailesi ve yakınları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcı Alparslan Bayraktar, bazı bakanlık yöneticileri, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve vatandaşlar katıldı.

