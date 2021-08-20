Boupendza imzayı attı!

Atakaş Hatayspor'un Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Özat, golcüleri Boupendza transferinde artık sona geldiklerini söylemişti.

Geçtiğimiz sezon attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olan Boupendza, Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler almasına rağmen verilen bonservis bedelleri az bulunmuş ve futbolcunun transferine sıcak bakılmamıştı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalması ve futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesinin olması dolayısıyla oyuncusunu bir an önce elden çıkartmaya çalışan bordo-beyazlı yönetim, ismini vermediği Katar'ın 1. Lig ekiplerinden biriyle Boupendza için el sıkıştı.

İMZAYI ATTI

Boupendza, Al Arabi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan ancak istenen 8 milyon euro bandındaki bonservis tutarı yüzünden transferin gerçekleşmediği oyuncu için Arap kulübünün ödeyeceği bonservis tutarı belli oldu.

5 MİLYON EURO

Al Arabi, Boupenzdza için Hatayspor'a 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Hatayspor ise Gabonlu golcünün bir sonraki satışından %10 pay kazanacak.



