Boupendza: Lemina bana 'Galatasaray'a git' diyor!

Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, Fransız basınına konuştu.

Kendisi gibi Gabonlu olan ve 2019/20 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina ile görüştüğünü söyleyen Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan Mario Lemina ile sürekli konuşuyorum. Bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi. 'Senin için daha iyi bir kulüp olamaz' dedi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 21 gol atan 24 yaşındaki yıldız forvet, "Şu an tek odak noktam gol krallığı. Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu olmak için her şeyi yapacağım" dedi.

"BORDEAUX'DA HİÇ ŞANSIM OLMADI"

Gabon kulübü Mounana'dan 2016'da Bordeaux'ya transfer olan ve bu yaz ayrılan, bu süreçte 4 farklı kulübe kiralanan Boupendza, Fransız kulübünün formasını 1 kez bile giyemedi.

Bu konudaki görüşü sorulan Gabonlu forvet, "Kader bu. Bordeaux'da işler bir türlü yolunda gitmedi. Bu deneyim beni profesyonelleştirdi. Büyümemi, gelişmemi sağladı. Hatalarımdan ders aldım. Bordeaux, olağanüstü taraftarları olan muhteşem bir kulüp. Şansım olmadı. Ancak, bir gün başka bir fırsatım olacağını biliyordum" cevabıyla konuşmasını noktaladı.

(SPORX)



