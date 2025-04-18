Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular! Gol sevinçlerini gören inanamadı

Boupendza'nın ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Süper Lig'in eski golcüsü, ligde gol kralı olduktan sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girmiş ancak sonrasında Al-Arabi SC'ye transfer olmuştu. Gabonlu milli futbolcudan 16 Nisan günü gelen haber ise herkesi şoke etti.

AARON BOUPENDZA, 11. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Aaron Boupendza, 16 Nisan Çarşamba günü Çin'de yaşadığı binanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Boupendza'nın hayatını kaybetmesi futbol camiasında büyük üzüntüye sebep olurken, 4 saat sonra yaşananlara ise kimse anlam veremedi.

ÖLÜMÜNDEN 4 SAAT SONRA UNUTULDU

Boupendza'nın ölümü doğrulandıktan 4 saat sonra maçı olan kulübü Zhejiang FC'nin "maçın ertelenmesi" yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi.

Hiçbir şye olmamış gibi Meizhou Hakka'yı sahalarında konuk eden Zhejiang FC mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

ATTIKLARI GOLE ÖYLE BİR SEVİNDİLER Kİ...

Söz konusu maça ise 4 saat önce Boupendza'nın ölümünü öğrenen takım arkadaşlarının attıkları gol sonrası yaşadıkları sevinçleri damga vurdu.

Futbol dünyası, Boupendza'nın "unutulduğunu" öne sürüp Zhejiang FC'yi eleştirdi.

HATAYSPOR UNUTMADI

Öte yandan eski takımı Hatayspor ise eski futbolcusunu unutmamış, kulüp ilk olarak Gabonlu yıldızın öldüğü gün bir taziye mesajı yayınlamıştı.