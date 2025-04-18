SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular! Gol sevinçlerini gören inanamadı

Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular! Gol sevinçlerini gören inanamadı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.04.2025 11:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in eski golcüsü Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü futbol dünyasını hem yasa boğmuş hem de şok etmişti. Bir dönem Hatayspor forması giyen Boupendza'nın 11. kattan düşerek ölmesinden sadece 4 saat sonra yaşananlar ise herkesi şaşkına çevirdi. Eski gol kralı Boupendza'nın ölümü doğrulandıktan 4 saat sonra kulübü Zhejiang FC hiçbir şey olmamış gibi maça çıkarken, takım arkadaşlarının attıkları gol sonrası yaşadıkları sevinci görenler 'pes artık' dedi.

Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular! Gol sevinçlerini gören inanamadı

Boupendza'nın ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Süper Lig'in eski golcüsü, ligde gol kralı olduktan sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girmiş ancak sonrasında Al-Arabi SC'ye transfer olmuştu. Gabonlu milli futbolcudan 16 Nisan günü gelen haber ise herkesi şoke etti.

AARON BOUPENDZA, 11. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Aaron Boupendza, 16 Nisan Çarşamba günü Çin'de yaşadığı binanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

HDFHD

Boupendza'nın hayatını kaybetmesi futbol camiasında büyük üzüntüye sebep olurken, 4 saat sonra yaşananlara ise kimse anlam veremedi.

ÖLÜMÜNDEN 4 SAAT SONRA UNUTULDU

Boupendza'nın ölümü doğrulandıktan 4 saat sonra maçı olan kulübü Zhejiang FC'nin "maçın ertelenmesi" yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi.

Hiçbir şye olmamış gibi Meizhou Hakka'yı sahalarında konuk eden Zhejiang FC mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

FDSFGSDG

ATTIKLARI GOLE ÖYLE BİR SEVİNDİLER Kİ...

Söz konusu maça ise 4 saat önce Boupendza'nın ölümünü öğrenen takım arkadaşlarının attıkları gol sonrası yaşadıkları sevinçleri damga vurdu.

GFSDGSG

Futbol dünyası, Boupendza'nın "unutulduğunu" öne sürüp Zhejiang FC'yi eleştirdi.

GDFHDFH

HATAYSPOR UNUTMADI

Öte yandan eski takımı Hatayspor ise eski futbolcusunu unutmamış, kulüp ilk olarak Gabonlu yıldızın öldüğü gün bir taziye mesajı yayınlamıştı.

AFSFAF

Boupendza'nın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme! Çin polisinden açıklama geldi! Cinayet mi? Boupendza'nın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme! Çin polisinden açıklama geldi! Cinayet mi?
Canlı Skor

Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"
Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Rüya takım...Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Rüya takım...
Anahtar Kelimeler:
Aaron Boupendza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Beşiktaş'a Premier Lig'den dev gibi golcü!

Beşiktaş'a Premier Lig'den dev gibi golcü!

Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular!

Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular!

Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Rüya takım...

Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Rüya takım...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.