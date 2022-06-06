YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı

Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı

06.06.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen M. Can Özdemir Bowling 2. ve 3. Bahar Ligi Gazi Meclis Kupası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı.

2. Lig kadınlarda Gülhanım Birinci birinci, Beyza Türkdönmez ikinci, Yağmur Elif Pehlivan ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Umut Diyar Gök birinci, Efe Erdem ikinci, Sadık Tüfekçi üçüncü sırayı aldı.

3. Lig erkeklerde ise Demir Aydemir birinci, Yousuf Abuhweidi ikinci, İlker Öztürk ise üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
ASSİAD Olağan Genel Kurul ToplantısıASSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı
Türkiye-Faroe AdalarıTürkiye-Faroe Adaları
Anahtar Kelimeler:
Samsun
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Umarım babandır”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Umarım babandır”

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.